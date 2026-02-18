Panchine distrutte dopo la notte folle in piazza Dante

Stanotte, alcune panchine sono state distrutte in piazza Dante a Trento, probabilmente a causa di atti di vandalismo. La piazza, già nota per problemi di sicurezza, si trova spesso al centro di episodi simili, e questa volta i danni sono particolarmente evidenti. Alcuni residenti si sono svegliati trovando sedili sfondate e rifiuti abbandonati ovunque, segno di una notte movimentata.

La denuncia fatta dal consigliere leghista Devid Moranduzzo che parla di "schiaffo alla città": "Le telecamere sono presidiate in tempo reale o servono solo a guardare i danni il giorno dopo? Perché non si investe in tecnologie di monitoraggio attivo per prevenire questi scempi?" Che piazza Dante a Trento sia una zona quantomeno complicata, è cosa nota; dato oggettivo, parlano le cronache che spesso riportiamo sulle nostre colonne. A volte, la piazza del capoluogo che affaccia sui palazzi del potere, Provincia e Regione sono letteralmente a due passi, diventa pure una zona di scontro e di violenza.