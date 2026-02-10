Sciacallaggio dopo il ciclone Harry colti di notte tra le barche distrutte dalla mareggiata | quattro arresti

La polizia ha fermato quattro giovani catanesi che di notte sono entrati in un’imbarcazione danneggiata dal ciclone Harry. I ragazzi hanno rubato tra le barche distrutte dalla mareggiata, approfittando del caos. Gli agenti li hanno trovati sul fatto e li hanno arrestati. La scena si è svolta tra le barche abbandonate e il mare in tempesta.

La polizia ha arrestato quattro giovani catanesi che, nei giorni scorsi, si sono resi responsabili di un furto commesso in un'imbarcazione, ormeggiata in un porticciolo turistico, gravemente danneggiata dalla furia del ciclone Harry.I quattro ladri sono stati sorpresi dagli agenti della sezione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania Porticciolo Sciacallaggio dopo il ciclone Harry, tentato furto in un chiosco danneggiato: due arresti Dopo il passaggio del ciclone Harry, due persone sono state arrestate per aver tentato di trafugare bottiglie di alcolici da un chiosco danneggiato. "Barche sparite tra le onde del ciclone Harry e mille dispersi" Centinaia di persone sono scomparse nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Il ciclone Harry nel Siracusano, le immagini della forte mareggiata di questa mattina su Marzamemi Ultime notizie su Catania Porticciolo Argomenti discussi: Ciclone Harry e Niscemi, informativa di Musumeci: non sono mancati sciacalli in giacca e cravatta; Niscemi, l’ira di ‘Nello’ in aula: Sciacalli!. Scoppia la polemica. #CrisiICR Questa mattina sciopero e presidio dei lavoratori e delle lavoratrici di ICR-Industria Chimica Reggiana dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, della dismissione dello stabilimento. “É l’ennesimo esempio di “sciacallaggio industriale” da parte di una multin - facebook.com facebook Ma i cretini della destra che,a reti unificate, stanno facendo a pezzi la manifestazione di Torino e la riducono solo a quei rimbambiti che hanno fatto violenza,lo sanno che dopo tutto questo sciacallaggio le 50.000 persone normali voteranno contro di loro #sci x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.