Sciacallaggio dopo il ciclone Harry colti di notte tra le barche distrutte dalla mareggiata | quattro arresti

Da cataniatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha fermato quattro giovani catanesi che di notte sono entrati in un’imbarcazione danneggiata dal ciclone Harry. I ragazzi hanno rubato tra le barche distrutte dalla mareggiata, approfittando del caos. Gli agenti li hanno trovati sul fatto e li hanno arrestati. La scena si è svolta tra le barche abbandonate e il mare in tempesta.

La polizia ha arrestato quattro giovani catanesi che, nei giorni scorsi, si sono resi responsabili di un furto commesso in un'imbarcazione, ormeggiata in un porticciolo turistico, gravemente danneggiata dalla furia del ciclone Harry.I quattro ladri sono stati sorpresi dagli agenti della sezione.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

