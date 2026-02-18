Paolo Pancaro, ex calciatore del Cagliari, avverte l’Inter che deve stare attenta al Milan nella corsa allo scudetto. Pancaro dice che i nerazzurri hanno ancora un buon vantaggio, ma la squadra di Pioli si avvicina rapidamente e potrebbe mettere pressione negli ultimi turni. Ricorda anche che il Milan ha già dimostrato di poter recuperare punti importanti in questa stagione.

La lotta per lo scudetto inizia a definirsi e ad andare verso la volata finale. L'Inter ha già guadagnato in distacco decisivo o credi che Milan e Napoli siano ancora in corsa? «L'Inter ha un buon margine, però penso ancora che la corsa per lo scudetto non sia chiusa. Ed effettivamente il Milan, calcolando che poi ci sarà anche lo scontro diretto, penso che possa avere ancora qualche speranza di vincere lo scudetto».

© Internews24.com - Pancaro avvisa l’Inter: «I nerazzurri hanno un buon margine ma per lo scudetto terrei d’occhio questa squadra»

