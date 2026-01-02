Inter Bologna pronostico | nerazzurri favoriti ma occhio a questa quota

L’Inter è favorita nel prossimo match contro il Bologna, ma è importante considerare anche le quote di mercato. Dopo la pausa delle festività, i nerazzurri riprendono il cammino in campionato con l’obiettivo di consolidare la propria posizione. Analizzare i pronostici e le quote permette di avere una visione più completa, tenendo presente che ogni partita può riservare sorprese.

Inter Bologna pronostico. Archiviate le feste, per i nerazzurri è tempo di tornare subito a fare sul serio. Riparte la Serie A e l’Inter di Cristian Chivu è chiamata a difendere il primo posto in classifica contro uno degli avversari più scomodi degli ultimi anni: il Bologna. Domenica sera, a San Siro, arriva la squadra di Vincenzo Italiano, già incrociata recentemente nella semifinale di Supercoppa. Per l’Inter, dunque, l’occasione di una rivincita è servita. Di seguito, uno sguardo alle quote per capire chi parte favorito secondo i principali operatori. Inter Bologna pronostico: favorito il segno 1. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

