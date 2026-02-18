Panarea quinta perla del 24° Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie

Panarea partecipa al “24° Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” perché si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre 2026. La piccola isola, famosa per le sue scogliere e il mare cristallino, ospiterà una tappa importante della competizione. La sua posizione privilegiata e il paesaggio unico attirano atleti e spettatori da tutta Italia.

La tradizionale manifestazione di corsa su strada, in programma dal 30 agosto al 5 settembre 2026, presenta subito una grande novità Panarea sarà la quinta perla del "Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie", che si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre 2026. La tradizionale manifestazione di corsa su strada della FIDAL, organizzata dalla Polisportiva Europa in collaborazione con i "main sponsor" S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, presenta subito una grande novità. I partecipanti della 24^ edizione correranno, quindi, anche nella più piccola isola dell'arcipelago, così come a Vulcano, confermata sede operativa dell'evento sportivo, Lipari, Stromboli e Salina.