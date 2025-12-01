Il Giro d'Italia torna a Napoli nel 2026 per la quinta volta | tappe a Bagnoli e Caivano
Il Giro d'Italia torna a Napoli il 14 maggio 2026 per la quinta volta consecutiva. Tappa anche a Bagnoli, sullo sfondo del villaggio tecnico dell'America's Cup. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Giro d'Italia - Giro d'Italia added a new photo — at Roma,... - facebook.com Vai su Facebook
Il Giro d’Italia torna a Napoli nel 2026 per la quinta volta: tappe a Bagnoli e Caivano - Il Giro d’Italia torna a Napoli il 14 maggio 2026 per la quinta volta consecutiva. Riporta fanpage.it
Una tappa del Giro d’Italia 2026 partirà da Voghera - Da definire il tracciato: fino a Milano o cronometro in Oltrepo ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Il Giro d’Italia 2026 torna in Liguria con due tappe: un arrivo a Chiavari e una partenza da Imperia - Il Giro tornerà in regione dopo un anno di assenza con due frazioni che attraverseranno tutte ... Come scrive ilsecoloxix.it