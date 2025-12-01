Il Giro d'Italia torna a Napoli nel 2026 per la quinta volta | tappe a Bagnoli e Caivano

1 dic 2025

Il Giro d'Italia torna a Napoli il 14 maggio 2026 per la quinta volta consecutiva. Tappa anche a Bagnoli, sullo sfondo del villaggio tecnico dell'America's Cup. 🔗 Leggi su Fanpage.it

giro d italia tornaIl Giro d’Italia torna a Napoli nel 2026 per la quinta volta: tappe a Bagnoli e Caivano - Il Giro d’Italia torna a Napoli il 14 maggio 2026 per la quinta volta consecutiva. Riporta fanpage.it

