Palumbo e le emozioni post Reggina-Messina | Una gioia unica segnare nel derby dello Stretto

Antonio Palumbo ha deciso di celebrare il derby dello Stretto con un gol che ha fatto esplodere i tifosi della Reggina. La sua rete, arrivata nel secondo tempo, ha rimesso in partita la squadra, portando un sorriso tra i sostenitori calabresi. Palumbo ha spiegato di aver sentito un’emozione speciale nel segnare in un match così sentito, che ha sempre diviso le due città. La partita si è infiammata proprio grazie a quel gol, che ha cambiato le sorti dell'incontro.

Come in una favola è spuntata la testa di Antonio Palumbo a regalare alla Reggina il pareggio nel derby dello Stretto. Nei minuti finali è arrivato l’1-1 e addirittura al 92’ lo stesso esterno offensivo ha avuto l’occasione per ribaltare il derby: il portiere giallorosso Giardino però con un intervento strepitoso gli ha negato la gioia della doppietta. Gettato nella mischia a un quarto d’ora dalla fine, al posto dell’infortunato Edera, è riuscito a riaccendere l’entusiasmo con alcune giocate pregevoli, oltre a firmare il suo primo gol in maglia amaranto: «Credo nel destino e se non avesse avuto il problema Simone - ha spiegato - sarei rimasto in panchina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il Messina sfiora il colpaccio contro la Reggina nel derby dello StrettoIl Messina di Vincenzo Feola ha conquistato un punto nel derby dello Stretto contro la Reggina, terminato 1-1 allo stadio “Granillo”.

