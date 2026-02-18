Pallanuoto che beffa per la Reggiana Mette in crisi la capolista poi crolla nel finale

La Reggiana ha subito una sconfitta sorprendente contro la Venere Azzurra, causa di una prestazione che ha iniziato con entusiasmo ma si è conclusa con delusione. La squadra granata, che aveva dominato i primi due quarti, ha visto sfuggire la vittoria negli ultimi minuti, quando gli avversari liguri hanno rimontato e conquistato il successo. Un passo falso che mette in discussione la posizione in classifica dei padroni di casa, che avevano aperto bene la partita con un vantaggio consistente.

Finale amaro per la Reggiana (6) nella quinta giornata di Serie C. In via Melato passano i liguri della Venere Azzurra (13), battistrada del torneo, non senza soffrire: i primi due quarti sono infatti un monologo dei granata, che virano a metà gara sul 10-5 in loro favore, prima della rimonta avversaria che si concretizza nel finale col punteggio di 14-13. Tra i padroni di casa i più prolifici sono Roldan, Curti, Bussei e Borsari, autori di un tris a testa, completa lo score la singola di Strolin. "Una partita davvero bella, al di là del risultato finale, contro una delle squadre più attrezzate del campionato.