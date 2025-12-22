Sampdoria | ' finale' contro la Reggiana poi sarà ' mercato aggressivo' ? Cosa serve per la salvezza

Brodino a Padova per la Sampdoria. Un pareggio 1-1 con tanti rimpianti che ha consentito alla formazione blucerchiata di agganciare Spezia e Mantova a quota 14 punti in piena zona playout, a due lunghezze da Bari, Entella e Sudtirol. Gregucci e Foti hanno galleggiato, ma è mancata l'inversione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

