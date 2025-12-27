Serie A Torino-Cagliari 1-2 Vlasic illude poi le beffa nel finale | gol e highlights

All’Olimpico Grande Torino, i granata giocano, creano e spingono fino all’ultimo secondo, ma devono arrendersi a un Cagliari spietato nelle ripartenze. Finisce 1-2 una gara che i granata avevano indirizzato bene, salvo poi essere puniti da due episodi chiave.La partitaL’avvio è intenso e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

