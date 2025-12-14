Atalanta Cagliari Palladino | Bene nel primo tempo nella ripresa si poteva fare meglio Sugli attaccanti dico questo…

Dopo la partita tra Atalanta e Cagliari, Raffaele Palladino ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi, evidenziando un buon primo tempo e suggerendo miglioramenti nella ripresa, con commenti specifici sugli attaccanti.

Atalanta Cagliari, Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi in questo match di campionato Al termine di Atalanta Cagliari Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sulla prestazione dei suoi ragazzi. ANALISI DELLA PARTITA – «Parto dal dire che è stata una vittoria importante contro una squadra . Calcionews24.com Palladino nel post partita: «Vittoria importante contro una squadra in salute! Hanno fatto un bel gol» - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato nel post partita del match della 15a giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. cagliarinews24.com

Atalanta-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Decisiva la doppietta di Scamacca, che realizza la rete del definitivo vantaggio per la squadra di Palladino all'81'. sport.sky.it

Le pagelle di Atalanta-Cagliari #SkySport #AtalantaCagliari #SkySerieA #Atalanta #Cagliari #SerieA x.com

ATALANTA-CAGLIARI 2-1 ecco le pagelle ironico-satiriche della mascotte di RADIO CASTEDDU, il piccione Spillonco. Commentate in diretta a partire dalle 23:15 durante il programma A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI, con Jacopo Norfo e Giuseppe Ta - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Atalanta Cagliari, Palladino: “Bene nel primo tempo, nella ripresa si poteva fare meglio. Sugli attaccanti dico questo…»

Esordio da Sogno per Palladino - Cassano e Adani Commentano La Partita Francoforte vs Atalanta 0-3

Video Esordio da Sogno per Palladino - Cassano e Adani Commentano La Partita Francoforte vs Atalanta 0-3 Video Esordio da Sogno per Palladino - Cassano e Adani Commentano La Partita Francoforte vs Atalanta 0-3