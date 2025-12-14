Atalanta Cagliari Palladino | Bene nel primo tempo nella ripresa si poteva fare meglio Sugli attaccanti dico questo…

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Atalanta e Cagliari, Raffaele Palladino ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi, evidenziando un buon primo tempo e suggerendo miglioramenti nella ripresa, con commenti specifici sugli attaccanti.

Atalanta Cagliari, Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi in questo match di campionato Al termine di Atalanta Cagliari Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sulla prestazione dei suoi ragazzi. ANALISI DELLA PARTITA – «Parto dal dire che è stata una vittoria importante contro una squadra . Calcionews24.com

atalanta cagliari palladino benePalladino nel post partita: «Vittoria importante contro una squadra in salute! Hanno fatto un bel gol» - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato nel post partita del match della 15a giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. cagliarinews24.com

atalanta cagliari palladino beneAtalanta-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Decisiva la doppietta di Scamacca, che realizza la rete del definitivo vantaggio per la squadra di Palladino all'81'. sport.sky.it

atalanta cagliari palladino bene nel primo tempo nella ripresa si poteva fare meglio sugli attaccanti dico questo8230

© Calcionews24.com - Atalanta Cagliari, Palladino: “Bene nel primo tempo, nella ripresa si poteva fare meglio. Sugli attaccanti dico questo…»

Esordio da Sogno per Palladino - Cassano e Adani Commentano La Partita Francoforte vs Atalanta 0-3

Video Esordio da Sogno per Palladino - Cassano e Adani Commentano La Partita Francoforte vs Atalanta 0-3