Città della Scienza e Federico II alleanza per educare alla salute | via al progetto Bio4Care Lab

Città della Scienza e Federico II uniscono le energie per promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Nasce il progetto Bio4Care Lab, un'iniziativa dedicata a educare i giovani alla salute attraverso la sinergia tra ricerca medica universitaria e il primo science centre italiano, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le nuove generazioni.

Promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita, partendo dai più giovani e mettendo insieme l’eccellenza della ricerca medica universitaria con la capacità divulgativa del primo science centre italiano. Da questa intuizione nascono i due protocolli d’intesa tra Città della Scienza e la cattedra Unesco dell’ Università Federico II di Napoli. L’accordo siglato tra il presidente della fondazione Idis, Riccardo Villari, e la titolare della cattedra, Annamaria Colao, segna l’inizio di una collaborazione pluriennale che mira a trasformare la conoscenza scientifica in patrimonio comune, in linea con gli obiettivi dell’ Agenda 2030 dell’Onu. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli: domani firma accordo tra Città Scienza e Federico II su salute e innovazione - Città della Scienza, Riccardo Villari, e la Chairholder della ... Secondo agenzianova.com

Città della Scienza - facebook.com Vai su Facebook