Città della Scienza e Federico II alleanza per educare alla salute | via al progetto Bio4Care Lab
Città della Scienza e Federico II uniscono le energie per promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Nasce il progetto Bio4Care Lab, un'iniziativa dedicata a educare i giovani alla salute attraverso la sinergia tra ricerca medica universitaria e il primo science centre italiano, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le nuove generazioni.
Promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita, partendo dai più giovani e mettendo insieme l’eccellenza della ricerca medica universitaria con la capacità divulgativa del primo science centre italiano. Da questa intuizione nascono i due protocolli d’intesa tra Città della Scienza e la cattedra Unesco dell’ Università Federico II di Napoli. L’accordo siglato tra il presidente della fondazione Idis, Riccardo Villari, e la titolare della cattedra, Annamaria Colao, segna l’inizio di una collaborazione pluriennale che mira a trasformare la conoscenza scientifica in patrimonio comune, in linea con gli obiettivi dell’ Agenda 2030 dell’Onu. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Napoli: domani firma accordo tra Città Scienza e Federico II su salute e innovazione - Città della Scienza, Riccardo Villari, e la Chairholder della ... Secondo agenzianova.com
Città della Scienza - facebook.com Vai su Facebook
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it