Palacios conquista l’Estudiantes | dati da urlo per l’ex difensore dell’Inter

Palacios ha attirato l’attenzione dell’Estudiantes dopo aver segnato due gol decisivi nella partita di sabato, dimostrando grande sicurezza in difesa. La causa di questa esplosione di forma? l’ex difensore dell’Inter si è adattato rapidamente allo stile di gioco della squadra, contribuendo anche con numerose palle recuperate. La sua presenza in campo ha portato stabilità e fiducia ai compagni. I tifosi sono entusiasti delle sue prestazioni, che hanno già lasciato il segno nel campionato argentino. Palacios continua a sorprendere con le sue qualità.

Inter News 24 Palacios è la vera rivelazione in casa Estudiantes: dati da urlo per l’ex difensore dell’Inter trasferitosi lo scorso gennaio. Il riscatto di Tomas Palacios è realtà: lontano dalle ombre di Milano e Monza, il giovane difensore è rinato con la maglia dell’ Estudiantes. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Come riportato dal portale argentino o221.com.ar, Palacios è diventato in breve tempo un punto fermo della squadra di Eduardo Domínguez, brillando nel recente derby di La Plata per personalità e tecnica. Palacios domina in Argentina miglior difensore per duelli aerei nell’Apertura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palacios conquista l’Estudiantes: dati da urlo per l’ex difensore dell’Inter Palacios Inter, esordio per il difensore con la maglia dell’Estudiantes! Ecco com’è andataQuesta mattina Palacios ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Estudiantes. Inter, Palacios ufficiale all’Estudiantes: il difensore torna in ArgentinaL’Inter ha ufficializzato il trasferimento di Tomas Palacios all’Estudiantes. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Estudiantes, l’ex Inter Palacios conquista tutti: visione e passaggi. Miglior difensore per…Da quando è arrivato all'Estudiantes, il giovane difensore si è guadagnato un posto da titolare ... msn.com Ex Inter, Palacios convince con l’Estudiantes: Tecnica invidiabile. È improbabile che…Il debutto del difensore dal 1' con la maglia dell'Estudiantes ha convinto tutti ... msn.com Estudiantes, l’ex Inter Palacios conquista tutti: visione e passaggi. Miglior difensore per… x.com Pino Russo vince Fior… di Teglia 2025! Si è conclusa a Napoli, nella splendida cornice di Made in Cloister, l'emozionante sfida siglata 50 Top Pizza e Latteria Sorrentina. A conquistare il gradino più alto del podio è Pino Russo, che dal Belgio ha conquistat facebook