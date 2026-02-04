Questa mattina Palacios ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Estudiantes. È entrato in campo per la prima volta e ha mostrato di essere pronto a dare il suo contributo alla squadra. I tifosi lo hanno accolto con entusiasmo, sperando in un buon inizio.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato invernale ha sancito l’inizio di una nuova fase per Tomas Palacios, il talentuoso difensore centrale classe 2003 che ha recentemente salutato l’Italia per fare ritorno in patria. Dopo una prima parte di stagione trascorsa all’ombra del Duomo sotto la guida di Cristian Chivu, storico ex difensore e attuale tecnico dell’Inter, il giovane prospetto argentino ha scelto di cercare fortuna altrove per accumulare l’esperienza necessaria che il calcio europeo non è riuscito a garantirgli nell’immediato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palacios Inter, esordio per il difensore con la maglia dell’Estudiantes! Ecco com’è andata

Il mercato dell'Inter si concentra sulla possibile cessione di Alexis Palacios all'Estudiantes.

Argomenti discussi: Ex Inter, all. Estudiantes: Palacios? Vogliamo dargli spazio. Ha il pedigree…; Palacios ha già debuttato e l'allenatore dell'Estudiantes lo promuove: Ha già mostrato quello che può darci, vogliamo dargli spazio; Palacios riparte dall’Estudiantes: c’è l’annuncio, domani il primo allenamento.

Com'è andato l'esordio dell'ex Inter Palacios con l'Estudiantes di VeronNuova, vecchia vita per Tomas Palacios, che qualche settimana fa è tornato in Argentina. Il difensore classe 2003 ha lasciato l'Inter e l'Italia per firmare con l'Estudiantes de la Plata, storico club ... calciomercato.com

UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazioneOra è ufficiale: Tiago Tomás Palacios lascia l'Inter per accasarsi all'Estudiantes fino al gennaio 2027 in un'operazione a titolo temporaneo nella quale ... fcinternews.it

Nessun acquisto dell’Inter a gennaio. Nonostante la partenza di Palacios (zero minuti, ma numericamente della prima squadra) e nonostante l’emergenza a destra che si trascina dal 9 novembre, il club nerazzurro non ha messo a disposizione di Chivu - facebook.com facebook

