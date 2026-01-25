Roma-Milan 1-1 pagelle e tabellino | Modric incanta Maignan decisivo Leao non incide

Roma e Milan pareggiano 1-1 allo Stadio Olimpico nella 22ª giornata di Serie A. Il match ha visto il vantaggio rossonero con De Winter, poi il pareggio della Roma grazie a un rigore di Pellegrini. La partita è stata combattuta, con prestazioni individuali significative, tra cui quella di Modric, e interventi decisivi di Maignan. Un risultato che mantiene incerte le posizioni in classifica.

Termina 1-1 il big match dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, valido per la 22ª giornata di Serie A: i rossoneri passano nella ripresa con De Winter, ma vengono raggiunti dal rigore trasformato da Pellegrini al termine di una gara intensa e ricca di ribaltamenti. Roma arrembante, Maignan alza il muro. Il primo tempo è quasi un monologo giallorosso. La Roma parte a ritmi altissimi, aggredisce il Milan e costruisce una lunga serie di occasioni, trasformando la partita in un assedio costante. I numeri raccontano la pressione: undici conclusioni nella prima frazione e continui palloni messi in area. 🔗 Leggi su Milanzone.it

