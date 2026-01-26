Roma-Milan le pagelle | Pellegrini e Maignan i migliori 7 Leao frenato 5
Nella sfida tra Roma e Milan, Pellegrini e Maignan si distinguono con una valutazione di 7, mostrando solidità e attenzione. Leao, invece, viene frenato e si ferma a un 5, mentre Cristante si distingue per precisione nei lanci e determinazione nei duelli aerei. Con Malen in campo, si percepisce una costante minaccia offensiva, contribuendo a un match equilibrato e articolato.
Cristante preciso nei lanci e forte nei duelli aerei, con Malen c’è una sensazione di pericolosità diffusa. Maignan, riflesso prodigioso. Modric mantiene le idee lucide, Nkunku e Leao non riescono a incidere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roma-Milan 1-1, le pagelle: Ghilardi (7,5) dominante, Maignan (7,5) un muro, Pellegrini (7) rigore decisivo, De Winter (6,5) illude AllegriRoma e Milan chiudono sul risultato di 1-1, con prestazioni individuali di rilievo.
Le pagelle di Roma-Milan 1-1: si ferma anche Allegri (6,5). La Roma raggiunge il Napoli, Milan a +4 e Inter in fugaPellegrini risponde a De Winter. Il Milan esce fuori dall'Olimpico con un punto prezioso, soprattutto per la prestazione della Roma nel primo ... msn.com
Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Maignan (7.5) para tutto e ferma Gasperini. De Winter (6) segna, Nkunku impalpabile (4)La Roma gioca, Maignan para. Poi il Milan, nella ripresa esce, mette la faccia nella metà campo della Roma e segna con De Winter da azione di ... msn.com
#DeWinter a @MilanTV dopo il pari di Roma: "Molto bello segnare il primo gol con il @acmilan" - #RomaMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
Serie A, Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.raine - facebook.com facebook
