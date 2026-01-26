Roma-Milan le pagelle | Pellegrini e Maignan i migliori 7 Leao frenato 5

Nella sfida tra Roma e Milan, Pellegrini e Maignan si distinguono con una valutazione di 7, mostrando solidità e attenzione. Leao, invece, viene frenato e si ferma a un 5, mentre Cristante si distingue per precisione nei lanci e determinazione nei duelli aerei. Con Malen in campo, si percepisce una costante minaccia offensiva, contribuendo a un match equilibrato e articolato.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.