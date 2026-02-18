Bodo Glimt Inter LIVE 1-1 | Pio Esposito pareggia i conti si va all’intervallo

Bodo Glimt e Inter sono in parità 1-1 all’intervallo della prima sfida di playoff di Champions League. La rete di Pio Esposito ha riportato in partita i nerazzurri, che erano passati in svantaggio nel primo tempo. La partita si gioca all’Aspmyra Stadion di Bodo e si può seguire in diretta. I tifosi aspettano un secondo tempo ricco di emozioni, mentre le squadre cercano di conquistare un risultato positivo per l’andata. La sfida prosegue alle 21, con tutto da scoprire.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d'andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d'andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 45+2? FINE PRIMO TEMPO – Duplice fischio dell'arbitro. 45? RECUPERO – Saranno 2 i minuti di recupero.