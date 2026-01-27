Un ponte di solidarietà tra Rimini e l’Ucraina | la settimana del gemellaggio Caritas

La settimana del gemellaggio tra Caritas di Rimini e Volyn ha rafforzato i legami di solidarietà tra Italia e Ucraina. Dal 19 al 24 gennaio, la delegazione ucraina ha partecipato a incontri e iniziative promosse dalla Caritas diocesana, facilitando lo scambio di esperienze e il sostegno reciproco. Un’occasione per consolidare la collaborazione e promuovere valori di solidarietà e vicinanza tra le comunità coinvolte.

La Caritas diocesana di Rimini ha accolto una delegazione della Caritas Volyn, nell’ambito del gemellaggio promosso da Caritas Italiana Dal 19 al 24 gennaio la Caritas diocesana di Rimini ha accolto una delegazione della Caritas Volyn, nell’ambito del gemellaggio promosso da Caritas Italiana tra dieci Caritas diocesane italiane e altrettante ucraine. Un progetto pensato per sostenere e accompagnare le realtà ecclesiali e sociali che operano in territori segnati dalla guerra, favorendo relazioni, scambio di buone pratiche e percorsi di collaborazione nel lungo periodo. A tracciare un bilancio della settimana è il direttore della Caritas diocesana di Rimini, Mario Galasso, che parla di “una settimana intensa, ricca di incontri e confronti profondamente toccanti”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

