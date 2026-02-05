Festival della Cultura | Favaro espose le geometrie infuocate in mostra personale

Sono le 17 di sabato a Moriago della Battaglia quando si apre ufficialmente la mostra di Paolo Favaro, il pittore veneziano che presenta “Geometrie infuocate” al Festival della Cultura. L’artista espone le sue opere, giochi di linee e colori che sembrano prendere fuoco sulla tela. I visitatori entrano nella sala e si soffermano a osservare le sue geometrie vivaci, mentre Favaro commenta le sue creazioni con entusiasmo. La mostra si inserisce in un evento che raccoglie appassionati di arte e cultura, portando in scena un talento che fa parlare di

Paolo Favaro, pittore di origine veneziana, è l'artista protagonista della mostra "Geometrie infuocate" al Festival della Cultura di Moriago della Battaglia, evento che si svolge sabato 7 febbraio alle 17.00 nella Sala Carlo Conte della Casa del Musichiere, in Via Manzoni 2. La mostra, che resterà aperta fino al 1° marzo 2026, presenta un ciclo di pittura nuova, realizzato specificatamente per l'occasione, in cui le forme geometriche si muovono su sfondi saturi di colori forti, dominati dal giallo, rosso e arancio, in un'esplosione cromatica che coinvolge l'osservatore con una sensazione di energia continua.

