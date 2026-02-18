Un senegalese di 25 anni ha molestato e palpeggiato sette donne tra la stazione e la biblioteca, portando all’arresto e all’indagine su otto medici coinvolti in un caso che ha sollevato molte polemiche. La vicenda ha portato a un’ondata di rifiuti da parte di gruppi di cittadini riguardo ai centri di permanenza temporanea (Cpr), che hanno rifiutato di collaborare con le operazioni di controllo. La polizia ha concentrato le proprie attenzioni sui casi sospetti, mentre il fatto ha acceso un dibattito acceso sulla gestione delle strutture di accoglienza.

Un senegalese di 25 anni arrestato dopo avere molestato e palpeggiato sette lavoratrici tra stazione e biblioteca. E un 26enne del Gana diventato celebre alla cronache locali dopo avere distrutto la pensilina dei bus davanti alla stazione ferroviaria e avere commesso un furto in un supermercato del centro. Due storie di vita differenti con un denominatore comune: in entrambi i casi i certificati medici avevano messo nero su bianco il no al trasferimento in un centro di permanenza per i rimpatri (cpr). Irregolari ma non idonei insomma: tuttavia con motivazioni ritenute dagli inquirenti assenti o arbitrarie tanto che è ora emerso che entrambi i medici che avevano vergato quei documenti, sono indagati nell’ambito della clamorosa inchiesta a Ravenna della polizia sui mancati nulla osta ai rimpatri di extracomunitari bloccati via via dalle forze dell’ordine perlopiù dopo avere commesso reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Otto medici indagati. Raffica di no al Cpr . Faro sui casi sospetti

Visite anti-rimpatrio, quasi tutti indagati i medici di Malattie Infettive: raffica di no al CprI medici del reparto di Malattie Infettive di Ravenna sono sotto inchiesta perché hanno rifiutato di visitare i richiedenti asilo nel Cpr.

Sei medici indagati a Ravenna sui certificati per i Cpr: cosa sta succedendoA Ravenna, sei medici sono sotto inchiesta perché si sospetta abbiano rilasciato certificati falsi che hanno bloccato i trasferimenti di migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.