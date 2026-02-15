Sei medici indagati a Ravenna sui certificati per i Cpr | cosa sta succedendo

A Ravenna, sei medici sono sotto inchiesta perché si sospetta abbiano rilasciato certificati falsi che hanno bloccato i trasferimenti di migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri. La questione riguarda pratiche che potrebbero aver alterato i documenti ufficiali, creando ritardi nelle procedure di espulsione. Da settimane, le autorità indagano sui sospetti di irregolarità e sui possibili coinvolgimenti di alcuni operatori sanitari.

