Ospite d’onore a San Siro per Milan-Como | presente la leggenda del football americano Tom Brady

Tom Brady è arrivato a San Siro per assistere alla partita tra Milan e Como, attirando l’attenzione di tifosi e media. La sua visita ha sorpreso gli appassionati di calcio, dato che il quarterback statunitense è più noto per le imprese nel football americano. Prima del calcio d’inizio, il campione ha incontrato Zlatan Ibrahimovic, scattando foto insieme e scambiando qualche parola. La presenza di Brady ha creato grande curiosità tra i presenti, che hanno seguito con interesse l'intera giornata. La partita si è svolta senza altri eventi particolari.

Incontro tra vere leggende dello sport nel prepartita di Milan-Como. Zlatan Ibrahimovic, dirigente rossonero, ha accolto a 'San Siro' l'icona del football americano Tom Brady, ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Bucaneers. Prima del fischio d'inizio, l'ex attaccante del Milan si è intrattenuto per diversi minuti con l'americano in una lunga chiacchierata. Tom Brady non è venuto a Milan da solo. Assieme a lui anche la sua famiglia, con cui lo svedese ha scattato diverse foto. Prima del match anche un annuncio dallo speaker rossonero per il vincitore di 7 'Superbowl', a cui 'San Siro' ha risposto con un boato e una grande ovazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

