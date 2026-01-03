È morto Billy Ray Barnes leggenda dei Philadelphia Eagles e vincitore del Super Bowl | lutto nel football americano

È scomparso a 90 anni Billy Ray Barnes, ex giocatore e figura storica dei Philadelphia Eagles, vincitore del Super Bowl. La sua carriera nel football americano ha lasciato un’impronta significativa nel panorama NFL. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello sport e degli appassionati di football.

