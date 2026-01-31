Milan Como ufficiale la data del recupero | niente Australia si gioca a San Siro! Ecco quando

Il recupero della partita tra Milan e Como si giocherà finalmente a San Siro. La data ufficiale è stata annunciata e il match non si terrà in Australia come inizialmente ipotizzato. La sfida, valida per la 24ª giornata di Serie A, è stata programmata e inserita nel calendario aggiornato. I tifosi attendono con ansia di vedere in campo le due squadre, ora che la questione logistica si è risolta.

Milan-Como, dietrofront: niente trasferta a Perth, si giocherà a San Siro. Ecco quando Il match tra Milan e Como, originariamente previsto per una trasferta a Perth, non si svolgerà più in Australia. Olimpiadi invernali, San Siro occupato: Milan-Como si gioca in Australia l'8 febbraio L'evento sportivo più atteso dell'anno si sposta oltre i confini italiani: il derby Milan-Como, originariamente previsto in Italia, si disputerà a Perth, in Australia, l'8 febbraio. Milan-Como, c'è la data del recupero: si gioca il 18 febbraio la gara rinviata per via delle Olimpiadi invernali

