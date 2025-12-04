Scatta il Piano Inverno da lunedì a Genova 100 posti letto in più per i senza dimora
Un incremento dell’offerta di quasi il 50% rispetto ai posti disponibili oggi. L’accoglienza diffusa in tutta la città. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scatta il piano inverno, nasce la rete dei rifugi caldi e raddoppiano i posti letto Vai su X
COPERTE, PASTI CALDI E ALLOGGI Non solo migranti, tante famiglie foggiane in difficoltà. Scatta il piano per l'emergenza freddo - Video - facebook.com Vai su Facebook
Scatta il Piano Inverno, da lunedì a Genova 100 posti letto in più per i senza dimora - Un incremento dell’offerta di quasi il 50% rispetto ai 220 posti disponibili oggi. Secondo ilsecoloxix.it