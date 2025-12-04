Scatta il Piano Inverno da lunedì a Genova 100 posti letto in più per i senza dimora

Ilsecoloxix.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incremento dell’offerta di quasi il 50% rispetto ai posti disponibili oggi. L’accoglienza diffusa in tutta la città. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

scatta il piano inverno da luned236 a genova 100 posti letto in pi249 per i senza dimora

© Ilsecoloxix.it - Scatta il Piano Inverno, da lunedì a Genova 100 posti letto in più per i senza dimora

Contenuti che potrebbero interessarti

scatta piano inverno luned236Scatta il Piano Inverno, da lunedì a Genova 100 posti letto in più per i senza dimora - Un incremento dell’offerta di quasi il 50% rispetto ai 220 posti disponibili oggi. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Scatta Piano Inverno Luned236