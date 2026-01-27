Più posti letto e servizi rafforzati | cresce l’offerta assistenziale all’ospedale di Terracina

L’ospedale Fiorini di Terracina amplia la propria offerta assistenziale, con un aumento dei posti letto e servizi potenziati. Questa evoluzione mira a garantire un’assistenza più completa e accessibile alla comunità locale, migliorando la qualità delle cure e la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini.

Più posti letto e servizi rafforzati: cresce l’offerta assistenziale all’ospedale Fiorini di Terracina. A fare il punto della situazione la Asl di Latina la quale fa sapere appunto che a partire dal mese di novembre ad oggi nel nosocomio di Terracina sono stati “realizzati interventi di potenziamento dell’offerta sanitaria, finalizzati al miglioramento della capacità di ricovero e dei servizi erogati”. In particolare, “il reparto di Chirurgia - viene spiegato in una nota - è stato potenziato passando da 20 a 22 posti letto; il reparto di Medicina ha registrato un incremento da 24 a 26 posti letto, assicurando così un’offerta complessiva, nel polo Fondi-Terracina, pari a 44 posti letto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

