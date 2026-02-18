Ospedale Papa Giovanni via libera a 327 assunzioni

La Regione ha dato il via libera a 327 nuove assunzioni all’ospedale «Papa Giovanni» dopo aver approvato i fabbisogni di personale. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il personale sanitario, in particolare per far fronte all’aumento delle richieste di assistenza. Tra le assunzioni ci sono 180 posti per il nosocomio e 147 per le strutture territoriali, che includono ambulatori e centri di assistenza primaria. La scelta mira a migliorare i servizi offerti ai pazienti e a ridurre i tempi di attesa.

SANITÀ. La Regione ha approvato i fabbisogni di personale: 180 unità per l’ospedale e 147 per le strutture territoriali. Già fatti 111 inserimenti, il resto nel corso dell’anno. L’azienda: rafforzeremo i servizi e ridurremo le liste di attesa. Il via libera è arrivato a inizio autunno, i risultati si vedranno nel prossimo futuro. Obiettivo: rinforzare gli organici per potenziare le prestazioni e ridurre le liste d’attesa. Nel 2025 la dotazione organica dell’Asst «Papa Giovanni» – cioè la pianta organica autorizzata – è stata aumentata di 327 unità, come da delibera della Regione firmata il 29 settembre: e ora, «nel limite del budget economico assegnato da Regione Lombardia, si procederà progressivamente alle assunzioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ospedale «Papa Giovanni», via libera a 327 assunzioni Maxi concorso da 327 posti nei Ministeri: assunzioni a tempo indeterminato per laureatiÈ stato pubblicato il maxi concorso RIPAM per 327 posti a tempo indeterminato, rivolto a laureati con profili giuridico-amministrativi. I parlamentari in coro: valorizzare l’eccellenza dell’ospedale «Papa Giovanni»Nel dibattito politico si evidenzia l’importanza di valorizzare l’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, con un’attenzione condivisa tra i rappresentanti di diverse forze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ospedale Papa Giovanni, via libera a 327 assunzioni; Ospedale Papa Giovanni, confermato lo sconto per la sosta fino a mezz'ora per decongestionare il parcheggio e il caos viabilistico esterno; Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, al maxiconsulto anche l’ospedale Papa Giovanni; Lombardia. Neoplasie ginecologiche, al via la Rete regionale per la presa in carico. Ospedale «Papa Giovanni», via libera a 327 assunzioniLa Regione ha approvato i fabbisogni di personale: 180 unità per l’ospedale e 147 per le strutture territoriali ... ecodibergamo.it All’ospedale Papa Giovanni 84mila euro a sostegno del progetto GiocamicoIl dono da parte di Conad Centro Nord è quanto raccolto durante il periodo natalizio nei punti vendita di Bergamo, Lecco e Sondrio ... bergamonews.it «L’amore della verità è un’infanzia perenne, fresca, deliziosa. E i misteri più alti il Signore li rivela ai fanciulli, e li tiene nascosti agli intelligenti e ai così detti sapienti del secolo.» Papa Giovanni XXIII facebook