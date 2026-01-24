Nel dibattito politico si evidenzia l’importanza di valorizzare l’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, con un’attenzione condivisa tra i rappresentanti di diverse forze. La proposta di trasformarlo in un Ircss e di collegarlo alla facoltà di Medicina mira a rafforzarne l’eccellenza e a favorire una rete sanitaria più integrata. Un aggiornamento strategico che potrebbe contribuire allo sviluppo del sistema sanitario locale.

IL DIBATTITO. Dalla Lega al Pd, sì bipartisan: Bergamo deve fare rete. Il ministro Calderoli: condivido l’idea che l’ospedale diventi un Ircss e della facoltà di Medicina. Valorizzare l’ospedale «Papa Giovanni», trovando la cornice più adeguata, e fare rete per arrivare a una facoltà di Medicina a Bergamo. Il parere è favorevole anche tra i rappresentanti bergamaschi che a Roma siedono tra governo e parlamento. Il dibattito aperto nei giorni scorsi sulle colonne de L’Eco di Bergamo trova così riscontri favorevoli a ogni livello. «Ho letto l’editoriale del direttore Alberto Ceresoli – commenta Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, oltre che esponente di vertice della Lega – e condivido l’idea sia della facoltà autonoma di Medicina sia della possibilità che il “Papa Giovanni” diventi un Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ndr)». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Argomenti discussi: I parlamentari in coro: valorizzare l’eccellenza dell’ospedale Papa Giovanni; Coro di elogi per la designazione. La Regione: Vince il territorio. Esulta il centrodestra; Valanga di solidarietà bipartisan alla consigliera Vitri dopo gli insulti: E’ allarmante; La Regione: Così si valorizza il territorio. Esulta il centrodestra.

