Osimhen | A Napoli trattato come un cane La Juve mi chiamava ma

Osimhen ha detto che a Napoli si è sentito trattato come un cane, e questa situazione ha provocato tensione tra lui e il club. L’attaccante del Galatasaray spiega che, dopo un video su TikTok pubblicato dal Napoli, le cose sono peggiorate: è stato insultato e nessuno gli ha chiesto scusa. Oggi sfida la Juventus e rivela i motivi dietro la sua partenza.