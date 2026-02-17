Osimhen | A Napoli trattato come un cane La Juve mi chiamava ma

Osimhen ha detto che a Napoli si è sentito trattato come un cane, e questa situazione ha provocato tensione tra lui e il club. L’attaccante del Galatasaray spiega che, dopo un video su TikTok pubblicato dal Napoli, le cose sono peggiorate: è stato insultato e nessuno gli ha chiesto scusa. Oggi sfida la Juventus e rivela i motivi dietro la sua partenza.

In un altro mondo, Victor Osimhen indossa la maglia della Juve ed è allenato da Luciano Spalletti, il tecnico che gli costruì attorno il Napoli del terzo scudetto. In questo mondo, invece, Victor Osimhen è la punta di diamante del Galatasaray, che stasera ospiterà i bianconeri per l’andata dei playoff di Champions League. Sono passati 531 giorni da quando l’attaccante nigeriano ha salutato l’Italia per trasferirsi a Istanbul. L’addio al Napoli arrivò dopo mesi di tensioni tipiche dell’era social. Tutto cominciò con un video postato su TikTok dall’account ufficiale del club dopo il rigore sbagliato da Osimhen contro il Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

