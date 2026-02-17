Osimhen | A Napoli trattato come un cane Dopo quel video ho subito insulti razzisti

Victor Osimhen ha detto che a Napoli è stato trattato come un cane, e questo ha portato a insulti razzisti dopo un video diffuso online. La sua partenza dal club italiano ha suscitato reazioni forti tra i tifosi, che ancora si fanno sentire. Proprio mentre si avvicina la partita di Champions tra Juventus e Galatasaray, le sue parole tornano a far parlare.

L’addio al Napoli di Osimhen ha lasciato strascichi importanti che riemergono alla vigilia della sfida di Champions league tra la Juventus e la sua attuale squadra il Galatasaray. In una intervista alla Gazzetta dello sport non lesina belle parole su Spalletti e sul possibile approdo alla Juve prima di chiudere definitivamente con il Napoli: "Si diceva che litigassimo con Spalletti, però non era vero: lo stimo tanto. Ha dormito per mesi nel centro sportivo del Napoli, lavorando giorno e notte per convincerci che potevamo vincere lo scudetto. Ha portato Kim, Anguissa, Kvaratskhelia e anche me al top della condizione, trionfando con un club che non ci riusciva da decenni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Victor Osimhen ha deciso di lasciare il Napoli dopo aver condiviso un video su TikTok che ha scatenato molte polemiche.

Osimhen ha detto che a Napoli si è sentito trattato come un cane, e questa situazione ha provocato tensione tra lui e il club.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.