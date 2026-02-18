Ora il governo taglia la carta ai quotidiani

Il governo ha deciso di eliminare la proroga del credito di imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici, a partire da quest’anno. La misura, prevista nel decreto milleproroghe, non sarà più valida, lasciando le aziende senza sostegni fiscali in vista dell’anno nuovo. Questa scelta colpisce direttamente le aziende dell’editoria, che dovranno trovare nuove soluzioni per affrontare i costi della carta. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori del settore. La questione resta aperta e si attendono sviluppi.

Mancanza di fondi secondo il deputato meloniano Federico Mollicone mentre salta la proroga del credito d'imposta per l'acquisto della carta destinata alle pubblicazioni quotidiane e periodiche Salta dal decreto milleproroghe la proroga del credito di imposta per la carta per le imprese editrici di quotidiani e periodici. L'emendamento bipartisan che prevedeva il riconoscimento del credito di imposta anche nel 2026, 2027 e 2028 è stato assorbito in un emendamento riformulato, approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, che prevede la proroga del rimborso a Poste italiane per prodotti editoriali, ma non prevede più la proroga del credito di imposta per la carta.