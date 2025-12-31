Alleanza contro la povertà | Il governo taglia il Fondo povertà Comuni senza risorse per garantire i servizi sociali
L’Alleanza contro la povertà, composta da diverse organizzazioni sociali, sindacati e istituzioni, esprime preoccupazione per il taglio del Fondo povertà previsto nella legge di Bilancio 2026. Questa decisione rischia di ridurre le risorse disponibili ai Comuni per garantire servizi sociali essenziali, mettendo a rischio il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.
L’ Alleanza contro la povertà, coordinamento di una trentina di organizzazioni sociali, sindacati e istituzioni, torna a criticare la legge di Bilancio 2026 appena approvata dal Parlamento. “In un Paese sempre più povero, il governo riduce in modo consistente il fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva, uno degli strumenti centrali per il funzionamento delle politiche sociali sui territori”, l’accusa. Il riferimento è al Fondo povertà (ufficialmente Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale), che dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza finanzia l’ assegno di inclusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
