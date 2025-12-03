Comunità energetiche il Pd riminese | Lanciamo la prima Cer e il governo taglia il 60% delle risorse

Riminitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Proprio nei giorni in cui la città lancia la prima Comunità Energetica Rinnovabile Pubblica e Solidale, il governo decide di tagliare oltre il 60% delle risorse destinate alle Cer nel Pnrr. Una scelta grave e miope, priva di qualsiasi visione strategica, che mette a rischio investimenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Consigliere del Pd investito. Indagata una riminese - Si iniziano a delineare a chiarire i contorni del tragico incidente nel quale, sabato sera, ha perso la vita Gabriele Nuzzolo. Come scrive ilrestodelcarlino.it

"Pd, comunità energetiche al palo. Non si sa più nulla del progetto" - È questa la constatazione del segretario del Partito Democratico di Comacchio Michele Farinelli, critico nei confronti ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Comunit224 Energetiche Pd Riminese