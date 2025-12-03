Comunità energetiche il Pd riminese | Lanciamo la prima Cer e il governo taglia il 60% delle risorse
“Proprio nei giorni in cui la città lancia la prima Comunità Energetica Rinnovabile Pubblica e Solidale, il governo decide di tagliare oltre il 60% delle risorse destinate alle Cer nel Pnrr. Una scelta grave e miope, priva di qualsiasi visione strategica, che mette a rischio investimenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
