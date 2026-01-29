Quanti soldi ha perso l’Inter con la mancata qualificazione agli ottavi

L’Inter ha chiuso il suo cammino in Champions League al decimo posto nella fase a gironi. La squadra non è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi e dovrà affrontare gli spareggi dei sedicesimi per cercare di passare il turno. Un risultato deludente che potrebbe anche comportare una perdita economica significativa.

Niente da fare per l’Inter che finisce al 10° posto nella League Phase di Champions League e dovrà partecipare agli spareggi dei sedicesimi per qualificarsi agli ottavi. La qualificazione agli ottavi di Champions rappresentava un passaggio chiave anche sul piano economico. In base ai premi stabiliti dalla UEFA, l’accesso ai play-off garantisce circa 1 milione di euro, mentre la qualificazione diretta agli ottavi valeva 11 milioni. Quindi per l’Inter un mancato introito di 11 milioni di euro. Ovviamente se passasse gli spareggi guadagnerebbe lo stesso quella cifra. Un turno in più, però, comporta inevitabilmente maggiori rischi di eliminazione anticipata e, di conseguenza, la perdita di un introito da 11 milioni di euro tutt’altro che marginale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'Inter affronta un momento difficile in Champions League, con tre sconfitte consecutive che complicano la qualificazione diretta agli ottavi.

L'Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

