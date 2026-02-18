Operazione Ura droga tra Albania e Puglia | 4 brindisini a rischio processo

Pende richiesta di rinvio a giudizio per quattro brindisini e altri 22 imputati, coinvolti nell'operazione “Ura” della Direzione Investigativa Antimafia di Bari, in cooperazione con le autorità albanesi. Nel maggio 2025 era scattato il blitz. L'inchiesta dei pm baresi Ettore Cardinali e Iolanda Daniela Chimienti - “spalmata” su due distinte ordinanze - aveva gettato luce, e disarticolato, ingenti traffici di droga. Cocaina ed eroina venivano movimentate tra i Balcani, il nord Europa e la Puglia, in particolare Bari. Uno dei due tronconi del procedimento interessa quattro oritani: Angelo Zanzarelli (52 anni, nato a Manduria), Luisa Mazzuti (31 anni, nata a San Pietro Vernotico), Francesco Patisso (48 anni, nato a Manduria) e Francesca Caputi (70 anni, nata a Torre Santa Susanna), quest'ultima agli arresti domiciliari, i primi tre erano stati condotti in carcere.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Maxi-processo abbreviato Scu e criminalità salentina: due brindisini tra i 143 imputatiA Lecce si svolge il maxi-processo abbreviato che coinvolge 143 imputati, tra cui due brindisini.

Leggi anche: Blitz 'Ura' su narcotraffico in Puglia: cittadino albanese estradato in Italia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.