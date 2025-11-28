Blitz ' Ura' su narcotraffico in Puglia | cittadino albanese estradato in Italia
Un cittadino albanese, arrestato a Durazzo il 21 maggio 2025 nell'ambito dell'operazione internazionale ‘Ura’ contro il traffico internazionale di stupefacenti è stato estradato in Italia e consegnato all'autorità giudiziaria. Si tratta della seconda estradizione in pochi giorni nell'ambito della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
