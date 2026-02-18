Giovanni Cosci, un operaio di 78 anni, è morto venerdì pomeriggio dopo essere rimasto schiacciato dagli ingranaggi di un letto antidecubito nella Rsa San Domenico di Pescia. La sua morte ha scatenato dolore e rabbia tra i lavoratori, che denunciano condizioni di lavoro difficili e impianti vecchi e pericolosi. Questa mattina il sostituto procuratore Leonardo De Gaudio assegnerà l’incarico al medico legale Ilaria Marradi, che domani effettuerà l’autopsia sul corpo dell’uomo. La vicenda mette in luce i problemi di sicurezza nelle strutture assistenziali della zona

Sarà conferito questa mattina dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio l’incarico al medico legale Ilaria Marradi, che domani pomeriggio eseguirà l’autopsia sul corpo di Giovanni Cosci, l’operaio di 78 anni, che venerdì pomeriggio è morto dopo essere rimasto schiacciato dagli ingranaggi del letto antidecubito che stava riparando nella Rsa San Domenico di Pescia. Una tragedia che ha riportato all’attenzione di tutti i vecchi problemi della struttura. "Abbiamo chiesto un incontro con il prefetto di Pistoia – spiega Massimo Baldecchi della Cisl sanità – E siamo pronti a portare avanti la battaglia se non avremo risposte, fino a ricorrere allo sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operaio morto, dolore e rabbia. La battaglia per i lavori nella Rsa: "Struttura e impianti obsoleti"

Operaio morto al lavoro nella Rsa, indagati i gestori della struttura. Le prime risposte dall’autopsiaGiovanni Cosci, operaio di 78 anni, è morto dopo essere stato schiacciato dal letto antidecubito nella Rsa San Domenico di Pescia, un incidente che ha portato la Procura di Pistoia ad aprire un’indagine contro i gestori della struttura.

Giovanni Cosci, morto a 78 anni mentre ripara un letto nella Rsa. Lutto, rabbia e sgomento, si indaga senza sostaGiovanni Cosci è morto mentre cercava di aggiustare un letto elettronico nella Rsa San Domenico di Pescia, causando sgomento tra i familiari e i colleghi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.