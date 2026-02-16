Giovanni Cosci è morto mentre cercava di aggiustare un letto elettronico nella Rsa San Domenico di Pescia, causando sgomento tra i familiari e i colleghi. La tragedia si è verificata intorno alle 17, quando l’uomo, che avrebbe compiuto 79 anni il prossimo agosto, stava effettuando un intervento di manutenzione in una delle stanze della residenza. Un dettaglio che rende ancora più dolorosa questa perdita improvvisa.

Pescia (Pistoia), 16 febbraio 2026 – Erano le 17 circa; Giovanni Cosci, 79 anni il prossimo 5 agosto, era al lavoro, in una stanza della Rsa San Domenico, per fare un intervento di manutenzione su un letto elettronico anti-decubito. All’improvviso, la tragedia: sembra che abbia ceduto un pistone, la struttura è caduta addosso al tecnico, uccidendolo. Inutili i soccorsi, immediatamente prestati in seguito all’allarme lanciato dal personale della struttura, che ha chiamato il 118: i tentativi di rianimazione non hanno avuto alcun esito. Il corpo dello sfortunato tecnico è all’obitorio dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove sarà sottoposto agli esami autoptici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovanni Cosci, morto a 78 anni mentre ripara un letto nella Rsa. Lutto, rabbia e sgomento, si indaga senza sosta

Giovanni stava riparando un letto nella rsa di Pescia quando il pistone si è rotto, causando la sua caduta e la morte.

Giovanni Cosci, 78 anni, ex dipendente dell’Asl, è morto quando il suo letto antidecubito è improvvisamente crollato mentre stava sistemando alcuni strumenti.

