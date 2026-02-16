Giovanni Cosci morto a 78 anni mentre ripara un letto nella Rsa Lutto rabbia e sgomento si indaga senza sosta
Giovanni Cosci è morto mentre cercava di aggiustare un letto elettronico nella Rsa San Domenico di Pescia, causando sgomento tra i familiari e i colleghi. La tragedia si è verificata intorno alle 17, quando l’uomo, che avrebbe compiuto 79 anni il prossimo agosto, stava effettuando un intervento di manutenzione in una delle stanze della residenza. Un dettaglio che rende ancora più dolorosa questa perdita improvvisa.
Pescia (Pistoia), 16 febbraio 2026 – Erano le 17 circa; Giovanni Cosci, 79 anni il prossimo 5 agosto, era al lavoro, in una stanza della Rsa San Domenico, per fare un intervento di manutenzione su un letto elettronico anti-decubito. All’improvviso, la tragedia: sembra che abbia ceduto un pistone, la struttura è caduta addosso al tecnico, uccidendolo. Inutili i soccorsi, immediatamente prestati in seguito all’allarme lanciato dal personale della struttura, che ha chiamato il 118: i tentativi di rianimazione non hanno avuto alcun esito. Il corpo dello sfortunato tecnico è all’obitorio dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove sarà sottoposto agli esami autoptici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giovanni, morto mentre ripara un letto nella rsa: aveva perso un figlio in un incidente
Giovanni stava riparando un letto nella rsa di Pescia quando il pistone si è rotto, causando la sua caduta e la morte.
Il dramma nella casa di riposo. L’intervento sul letto e il crollo. Perché Giovanni era nella Rsa?
Giovanni Cosci, 78 anni, ex dipendente dell’Asl, è morto quando il suo letto antidecubito è improvvisamente crollato mentre stava sistemando alcuni strumenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Valdinievole, il letto che sta riparando crolla all’improvviso e lo travolge: muore tecnico in una rsa – Chi è la vittima; Giovanni Cosci, morto a 78 anni mentre ripara un letto nella Rsa. Lutto, rabbia e sgomento, si indaga senza sosta; Giovanni, morto mentre ripara un letto nella rsa: aveva perso un figlio in un incidente; Pistoia, gli crolla addosso un letto che stava riparando: pensionato di 78 anni muore mentre lavorava in una rsa.
Il dramma nella casa di riposo. L’intervento sul letto e il crollo. Perché Giovanni era nella Rsa?Le indagini e l’inchiesta aperta sulla morte del pensionato Cosci, molti gli interrogativi da sciogliere. Il sindaco Franchi: «Capire che cosa sia successo, tutto questo non sarebbe dovuto accadere» ... msn.com
Morto sul lavoro a 79 anni, CGIL Prato Pistoia e FP CGIL Prato Pistoia: Non è una fatalitàLa CGIL Prato Pistoia e la FP CGIL Prato Pistoia esprimono profondo dolore e vicinanza ai familiari di Giovanni Cosci, il tecnico di 79 anni deceduto presso una RSA del territorio di Pescia mentre era ... valdinievoleoggi.it
L'incidente mortale a Pescia: in corso le indagini per capire perché Giovanni Cosci, ex tecnico ospedaliero, fosse al lavoro. Il Comune chiede spiegazioni alla clinica facebook
Piango Giovanni Cosci, 79 anni, morto dopo il crollo di un letto anti decubito che stava riparando in una RSA di Pescia in Toscana. x.com