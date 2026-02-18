Openclaw la nuova android come openai potrebbe plasmare il futuro degli agenti di intelligenza artificiale

Openclaw, la nuova intelligenza artificiale sviluppata per Android, sta attirando l’attenzione perché potrebbe cambiare il modo in cui gli agenti digitali vengono utilizzati. La notizia che OpenAI abbia assunto Peter Steinberger, il leader dietro il progetto OpenClaw, ha fatto salire l’interesse nel settore. Steinberger ha lavorato a lungo su strumenti che migliorano la gestione delle app e delle risorse su dispositivi mobili. Ora, il suo passaggio a OpenAI potrebbe portare a grandi innovazioni nel campo degli assistenti virtuali.

l’attenzione del settore è stata catturata dall’annuncio relativo all’ assunzione di Peter Steinberger da parte di OpenAI, noto per la guida dietro il progetto OpenClaw. contestualmente, il team di MyClaw evidenzia una dinamica di sviluppo molto più profonda: l’evoluzione di OpenClaw oltre la funzione di semplice framework, verso un ambiente di esecuzione dedicato agli agenti intelligenti. l’analisi indica una trasformazione che potrebbe ridefinire il modo in cui si concepiscono gli agenti e la loro interazione con strumenti complessi, segnando una svolta cruciale per l’ecosistema. openclaw si avvicina a un sistema operativo per agenti sotto openai. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Openclaw la nuova android come openai potrebbe plasmare il futuro degli agenti di intelligenza artificiale OpenAI arruola il creatore di OpenClaw. Svolta per gli agenti personali: l’intelligenza artificiale fa salto di qualitàOpenAI ha assunto Peter Steinberger, creatore di OpenClaw, perché vuole migliorare gli agenti personali con l’intelligenza artificiale. OpenAI si assicura l’ideatore di OpenClaw: nuova svolta per gli agenti IA e l’automazione digitale.OpenAI ha assunto Peter Steinberger, l’ideatore di OpenClaw, dopo che il suo progetto open source ha attirato l’attenzione di diversi esperti nel settore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milioni di AI online: così OpenClaw cambia la ricerca; OpenAI compra OpenClaw, l’assistente IA di cui tutti parlano. Resterà opensource; OpenClaw sotto attacco: i malware infostealer puntano sugli agenti IA locali; Agente Openclaw, agente Smith. OpenAI compra OpenClaw, l’assistente IA di cui tutti parlano. Resterà opensourceOpenClaw approda nell’orbita OpenAI ma non cambia natura. Il codice resta open source e la governance passa a una fondazione. Il suo creatore Steinberger lavorerà sugli agenti di nuova generazione, co ... dday.it OpenClaw sceglie OpenAI e riaccende il dibattito sulla sicurezzaOpenClaw, l’agente autonomo che divide tra innovazione e rischio OpenClaw nasce come assistente personale autonomo capace di operare su email, calenda ... assodigitale.it È iniziata una nuova corsa ai talenti nel mondo dell’intelligenza artificiale: Sam Altman ha annunciato che Peter Steinberger, fondatore di OpenClaw, si unità a OpenAI e che lo strumento di AI open source “vivrà in una base” all’interno dell’azienda. Agenti di in facebook OpenClaw approda nell’orbita OpenAI ma non cambia natura. Il codice resta open source e la governance passa a una fondazione. Il suo creatore Steinberger lavorerà sugli agenti di nuova generazione, con focus su sicurezza, scala e accessibilità x.com