OpenAI arruola il creatore di OpenClaw Svolta per gli agenti personali | l’intelligenza artificiale fa salto di qualità

OpenAI ha assunto Peter Steinberger, creatore di OpenClaw, perché vuole migliorare gli agenti personali con l’intelligenza artificiale. Steinberger ha sviluppato tecnologie innovative per la gestione delle interazioni digitali e ora lavorerà con il team di OpenAI per rendere più intelligenti e affidabili i sistemi di assistenza automatica.

Roma, 17 febbraio 2026 – Mossa strategica nel mondo dell'intelligenza artificiale. Sam Altman ha annunciato l'ingresso di Peter Steinberger, fondatore di OpenClaw, in OpenAI. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: sviluppare la "prossima generazione di agenti personali". E secondo Altman, le capacità di OpenClaw potrebbero diventare centrali nei prodotti dell'azienda. Cosa è OpenClaw: la 'mano' dell'IA. Ma cos'è OpenClaw? Non un semplice chatbot. Nato a novembre come progetto sperimentale (inizialmente chiamato Clawdbot) l'assistente creato da Steinberger puntava a superare il limite dell'AI come "cervello in un barattolo".