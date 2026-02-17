OpenAI si assicura l’ideatore di OpenClaw | nuova svolta per gli agenti IA e l’automazione digitale

OpenAI ha assunto Peter Steinberger, l’ideatore di OpenClaw, dopo che il suo progetto open source ha attirato l’attenzione di diversi esperti nel settore. Steinberger ha sviluppato OpenClaw per semplificare le attività ripetitive sul computer, come la gestione di file e l’automazione di procedure online. La mossa di OpenAI mira a integrare questa tecnologia nei propri agenti intelligenti, puntando a rendere più efficiente l’automazione digitale.

OpenAI Ingaggia Peter Steinberger, il Pioniere dell'Automazione Digitale. OpenAI ha annunciato l'assunzione di Peter Steinberger, lo sviluppatore dietro OpenClaw, un progetto open source che permette di automatizzare compiti sul computer e online. La mossa, avvenuta a metà febbraio 2026, rafforza la posizione di OpenAI nel campo dell'intelligenza artificiale agentica e promette di accelerare lo sviluppo di assistenti digitali più autonomi e personalizzati. L'acquisizione rappresenta un passo importante nella democratizzazione dell'IA, portando nuove competenze nel team di ChatGPT. OpenClaw: Nascita e Sviluppo di un Agente IA Flessibile.