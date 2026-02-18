Openai perde la battaglia sul marchio della funzione cameo in california

OpenAI ha perso una causa legale in California contro Cameo, che contestava l’uso del nome Cameo per una funzione dell’app Sora 2. La disputa nasceva da un presunto rischio di confusione tra i servizi, poiché entrambi utilizzavano il termine per funzioni simili. La sentenza stabilisce che OpenAI non può più usare il nome Cameo per quella funzione. La decisione arriva dopo settimane di discussioni legali e testimonianze di esperti di marchi. La vicenda potrebbe influenzare altre aziende nel settore dell’intelligenza artificiale.

questo testo analizza una recente controversia legale nel panorama dell'intelligenza artificiale tra OpenAI e Cameo, legata all'uso del nome di una funzione nell'app Sora 2. una decisione emessa in california ha imposto la cessazione dell'uso del termine originale per quella funzione, che è stata rinominata. l'esame sintetizza i fatti, le motivazioni legali e le implicazioni per la gestione del marchio nell'era digitale. cameo vs openai: la sentenza che ha imposto al cambio di nome. la controversia è nata quando OpenAI ha introdotto la funzione Cameo all'interno dell'app Sora 2, consentendo agli utenti di inserire somiglianze digitali di se stessi in video generati dall'IA.

