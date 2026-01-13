Controllo e leggi speciali | la battaglia della legalità si vince o si perde a Termini

La stazione Termini rappresenta un punto cruciale nella lotta per la sicurezza e la legalità in Italia. Con un ruolo strategico nel cuore di Roma, questa area è al centro di iniziative e controlli volti a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti illeciti. La tutela di questa area è fondamentale per rafforzare il senso di sicurezza e mantenere l’ordine pubblico, dimostrando come la legalità sia un impegno quotidiano.

Deve essere chiaro una volta per tutte: la stazione Termini è il fronte principale su cui si combatte la durissima battaglia della sicurezza nazionale. Se a Termini vince la violenza, il messaggio corre veloce in tutto il Paese: il crimine può prevalere. Se Termini resiste e vince, allora l'Italia dimostra di sapersi difendere, qui e ovunque. In queste ore lo sforzo è visibile, la zona è sotto una morsa di controlli senza precedenti. Pattuglie rinforzate ovunque: sotto i portici di piazza dei Cinquecento, lungo via Giolitti, in via Manin, fino all'Esquilino. Identificazioni a tappeto, fermi in serie, vertice urgente in prefettura.

