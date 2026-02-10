Sta per arrivare nelle sale italiane il film “Crime 101: La strada del crimine”, tratto dalla novella di Don Winslow. Il film promette di riportare le atmosfere dure e cupe dei classici polizieschi degli anni ’90, con un ritmo teso e coinvolgente. Gli appassionati del genere non vedono l’ora di vederlo sul grande schermo.

L’attesa sta per finire per gli amanti del genere hard-boiled e dei polizieschi d’autore. Tratto dall’omonima e acclamata novella di Don Winslow, sta per arrivare nelle sale italiane “ Crime 101: La strada del crimine “, un thriller che promette di riportare sul grande schermo le atmosfere tese e crepuscolari dei grandi classici degli anni ’90. Ecco tutto quello che c’è da sapere su quello che si preannuncia come uno dei film più interessanti del 2026. Data di Uscita Segnate la data sul calendario: “Crime 101: La strada del crimine” uscirà nei cinema italiani il 12 febbraio 2026, distribuito da Sony Pictures. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Crime 101. La strada del crimine: Sta per arrivare sul grande il poliziesco tra le curve della California!

Approfondimenti su Crime 101 California

Crime 101 – La Strada del Crimine è un nuovo film thriller prodotto da Eagle Pictures.

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crime 101 California

Argomenti discussi: In arrivo Crime 101, il thriller che guarda a Mann e Soderbergh; Chris Hemsworth: il nuovo film è già uno dei migliori dell'anno?; Chris Hemsworth ci racconta le spettacolari scene d'inseguimento di cui è protagonista nel Film - HD; Crime 101 – La Strada del Crimine, un nuovo thriller al cinema.

I migliori film in streaming interpretati da Mark Ruffalo, protagonista di Crime 101 - La strada del crimine.L'attore candidato a quattro premi Oscar torna nel thriller d'azione insieme a Chris Hemsworth e Halle Berry. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che apprezziamo maggiormente. comingsoon.it

Crime 101 – La Strada del Crimine: le prime reazioni al film sono on lineIl nuovo thriller di Chris Hemsworth, Crime 101 - La Strada del Crimine, è stato acclamato dalla critica come il primo grande film dell'anno. cinefilos.it

CRIME 101 - LA STRADA DEL CRIMINE: È un intenso thriller di rapine in arrivo nelle sale italiane il 12 febbraio 2026, distribuito da Eagle Pictures e tratto dall’omonima novella di Don Winslow, adattata per il grande schermo dal regista Bart Layton (“Ameri - facebook.com facebook

Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo e Barry Keoghan nel nuovo thriller in cui ogni mossa è calcolata e ogni errore è fatale. Crime 101 – La Strada del Crimine, dal 12 febbraio nel tuo The Space Cinema tinyurl.com/nhfhatcz x.com