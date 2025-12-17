Omicidio Mollicone Franco Mottola | Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall'amante

L'omicidio di Serena Mollicone rimane uno dei casi più intricati e irrisolti in Italia. Recentemente, la famiglia Mottola si confronta con un nuovo processo, dopo che la Cassazione ha annullato l'assoluzione, evidenziando incongruenze e contraddizioni nella precedente sentenza. Nel frattempo, emergono nuove testimonianze, tra cui quella di Franco Mottola, che avrebbe attribuito il suicidio di Tuzi a motivi di vergogna e rifiuto amoroso.

Omicidio Mollicone, Franco Mottola: «Siamo innocenti, non abbiamo ucciso noi Serena» - Secondo il maresciallo dei carabinieri, nel processo d'appello bis, «il buco nella porta contro cui, secondo i pm, sarebbe stata sbattuta la testa della 18enne, venne causato da un mio pugno in un att ... roma.corriere.it

"Gabriele Tersigni, ufficiale dell'Arma dei carabinieri, è stato ammesso come testimone nel processo d'Appello bis sull'omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne scomparsa ad Arce a giugno del 2001 e trovata morta in un bosco. Tersigni era un amico e colle - facebook.com facebook

