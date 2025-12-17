Omicidio Mollicone Franco Mottola | Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall'amante

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio di Serena Mollicone rimane uno dei casi più intricati e irrisolti in Italia. Recentemente, la famiglia Mottola si confronta con un nuovo processo, dopo che la Cassazione ha annullato l'assoluzione, evidenziando incongruenze e contraddizioni nella precedente sentenza. Nel frattempo, emergono nuove testimonianze, tra cui quella di Franco Mottola, che avrebbe attribuito il suicidio di Tuzi a motivi di vergogna e rifiuto amoroso.

Immagine generica

La famiglia Mottola sta affrontando un nuovo processo dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione giudicandola "incoerente in più punti e contraddittoria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, processo nel vivo. Franco Mottola: «Non l'abbiamo uccisa noi. Tuzi? Suicida per vergogna dell'amante e per mio figlio»

Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, al via oggi il processo d'appello bis per i Mottola

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Delitto di Arce cosa è successo a Serena Mollicone LA RICOSTRUZIONE DEL CASO IRRISOLTO

Video Delitto di Arce cosa è successo a Serena Mollicone LA RICOSTRUZIONE DEL CASO IRRISOLTO

omicidio mollicone franco mottolaOmicidio Mollicone, Franco Mottola: “Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall’amante” - La famiglia Mottola sta affrontando un nuovo processo dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione giudicandola "incoerente in più ... fanpage.it

omicidio mollicone franco mottolaOmicidio Mollicone, Franco Mottola: «Siamo innocenti, non abbiamo ucciso noi Serena» - Secondo il maresciallo dei carabinieri, nel processo d'appello bis, «il buco nella porta contro cui, secondo i pm, sarebbe stata sbattuta la testa della 18enne, venne causato da un mio pugno in un att ... roma.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.