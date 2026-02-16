Militante nazionalista ucciso a Lione si indaga per omicidio volontario Sospettato un assistente de La France Insoumise

Quentin Deranque, militante nazionalista, è stato ucciso a Lione durante un'aggressione di almeno sei persone, e ora si indaga per omicidio volontario. La polizia ha identificato come sospettato un assistente del movimento La France Insoumise, che potrebbe aver avuto un ruolo nell’evento. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’attacco, avvenuto venerdì scorso in una zona pubblica della città.

La France Insoumise sotto accusa per l'uccisione del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, nel corso di un'aggressione da parte di "almeno sei uomini", venerdì scorso, a Lione. Tanto che la presidente dell'Assemblea Nazionale, Yael Braun-Pivet, ha annunciato la sospensione del "diritto d'accesso" in Parlamento di Jacques-Elie Favrot, l'assistente parlamentare del deputato Raphael Arnault, membro del partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon, il cui nome viene "citato da diversi testimoni" che hanno assistito all'agguato mortale. "La sua presenza tra le mura dell'Assemblea potrebbe causare turbative dell'ordine pubblico", si legge in una nota diffusa dalla presidenza della camera bassa francese.