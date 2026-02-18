Nella notte, un falso allarme bomba ha costretto all’evacuazione della sede de la France Insoumise a Parigi, causando tensione tra i presenti. La causa è stata un messaggio anonimo che segnalava una possibile esplosione, spingendo le forze dell’ordine a intervenire rapidamente. Nel caso sono stati fermati anche due assistenti del partito, sospettati di aver partecipato a gesti vandalici precedenti. Intanto, nella stessa zona, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro le vetrine e imbrattato i muri con vernice rossa.

Vetrine prese a sassate, pittura rossa sui muri e raid vandalici. Fino a un finto allarme bomba che ha fatto evacuare la sede de la France Insoumise a Parigi. Sono ore di grande tensione in Francia dopo l’uccisione del militante di estrema destra Quentin Deranque e, mentre le indagini sono ancora in corso, gli Insoumis di Jean-Luc Mélenchon affrontano un vero e proprio linciaggio collettivo. Attacchi sui territori, contro i luoghi di rappresentanza del partito, ma anche dentro l’Assemblea nazionale dove, nelle scorse ore, parlamentari di destra e sinistra hanno fatto il processo agli eletti. A incendiare le polemiche il fatto che, tra gli undici fermati, ci siano due assistenti del deputato Lfi Rapahael Arnault. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Lione, cresce la tensione: falso allarme bomba nella sede de la France Insoumise. Fermato un secondo assistente del partito

Omicidio Lione, cresce la tensione: falso allarme bomba nella sede de la France Insoumise. Fermato un secondo assistente parlamentareUn falso allarme bomba ha causato l’evacuazione della sede de La France Insoumise a Parigi, dopo che manifestanti hanno lanciato sassi contro le vetrine e dipinto muri di rosso.

Militante nazionalista ucciso a Lione, sospettato un assistente de La France Insoumise. Governo: “Il partito ha responsabilità morale”Quentin Deranque, militante nazionalista, è stato ucciso venerdì a Lione durante un’aggressione che coinvolgeva almeno sei uomini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.