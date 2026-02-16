Militante nazionalista ucciso a Lione sospettato un assistente de La France Insoumise Governo | Il partito ha responsabilità morale

Quentin Deranque, militante nazionalista, è stato ucciso venerdì a Lione durante un’aggressione che coinvolgeva almeno sei uomini. Secondo le indagini, un assistente di La France Insoumise potrebbe essere coinvolto nel caso. Il governo ha commentato dicendo che il partito ha una responsabilità morale nella vicenda. La polizia sta cercando di chiarire i motivi dell’attacco e di identificare tutti i responsabili.

La France Insoumise sotto accusa per l'uccisione del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, nel corso di un'aggressione da parte di "almeno sei uomini", venerdì scorso, a Lione. Tanto che la presidente dell'Assemblea Nazionale, Yael Braun-Pivet, ha annunciato la sospensione del "diritto d'accesso" in Parlamento di Jacques-Elie Favrot, l'assistente parlamentare del deputato Raphael Arnault, membro del partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon, il cui nome viene "citato da diversi testimoni" che hanno assistito all'agguato mortale. "La sua presenza tra le mura dell'Assemblea potrebbe causare turbative dell'ordine pubblico", si legge in una nota diffusa dalla presidenza della camera bassa francese.