Strage al cantiere Esselunga dopo quasi due anni riapre via Giovanni da Empoli

Il 14 gennaio è stata riaperta via Giovanni da Empoli, chiusa per quasi due anni dopo l’incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere Esselunga di via Mariti il 16 febbraio 2024. La riapertura segna la fine di un periodo di restrizioni, permettendo nuovamente il transito nella zona. La strada era stata chiusa per motivi di sicurezza a seguito dell’incidente che ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri cittadini.

È stata riaperta questo pomeriggio, 14 gennaio, via Giovanni da Empoli, strada che per ragioni di sicurezza era rimasta chiusa fin dal giorno del gravissimo incidente sul lavoro nel cantiere Esselunga di via Mariti, risalente al 16 febbraio 2024, ormai quasi due anni fa, quando in seguito al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: La strage degli operai, riapre via Giovanni da Empoli. Il rione tra sollievo e dubbi: "Manca un progetto vero" Leggi anche: Bolognetta, dopo quasi 20 anni riapre la palestra comunale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Strage al cantiere Esselunga, dopo quasi due anni riapre via Giovanni da Empoli. Cambia l'anno ma la strage di lavoratori continua. Nella notte dell' 8 Gennaio muore il vigilante Pietro Zantonini nel cantiere per i giochi olimpici invernali, nella giornata di ieri, Claudio Salamida, operaio dell' Ilva di Taranto, precipita e muore. Un bollettino che facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.