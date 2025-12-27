E cantava le canzoni omaggio a Rino Gaetano | Alessio Vassallo al Teatro Montevergini
Alessio Vassallo regala al pubblico un’esperienza raffinata, cornice ideale per una serata in cui musica e teatro si fondono in un racconto intenso ed emozionante: E cantava le canzoni, omaggio a Rino Gaetano firmato da Alessandra Pizzi, andrà in scena a Palermo presso il Teatro Montevergini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Il concerto tributo a Rino Gaetano al Teatro San Leonardo di Viterbo
Leggi anche: L'altro ispettore, al via su Rai 1 la serie con Alessio Vassallo: le anticipazioni
Fatti di musica e parole, sabato l’omaggio a Rino Gaetano al Broletto con Alessio Vassallo - Torna “Fatti di musica e parole”, la rassegna estiva in Broletto e in altri spazi della città (per valorizzare anche le zone più periferiche) organizzata dall’assessorato comunale alle ... laprovinciapavese.gelocal.it
Pavia, al Broletto le canzoni di Rino Gaetano con Alessio Vassallo - Omaggio a Rino Gaetano al Broletto sabato alle 21,30 nell’ambito della rassegna "Fatti di musica e parole", organizzata dall’assessorato alle politiche culturali. ilgiorno.it
Al Menotti di Milano: Ahi Maria! Un teatro canzone per Rino Gaetano - “Ahi Maria” è il titolo di una delle canzoni più note e teatrali di Rino Gaetano. milanotoday.it
Oggi ricordiamo Alex Baroni perchè sarebbe stato il suo Compleanno. Una voce intensa, fragile e potentissima, capace di trasformare le emozioni in musica pura. Alex non cantava solo canzoni: raccontava l’anima, senza filtri. E per questo continua a mancar - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.